Vaka sayıları düşüyor

Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler sonuç verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'daki vaka sayılarının düştüğünü söyledi. "Kısıtlamaların neticesini alıyoruz. Hastanelerdeki yük azalıyor" dedi.

KARADENİZ'E GERİ SAYIM

Türkiye'nin yüz akı sondaj gemisi Kanuni, Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri için yola çıktı. Filyos Limanı'ndaki güncelleme çalışmalarında geri sayım başladı. Ocak ayında göreve başlayacak olan Kanuni ile birlikte Sakarya Gaz Sahası'na 2021 yılında 40 yeni kuyu daha açılması hedefleniyor. BARIŞ ŞİMŞEK

MEHMETÇİK AZERBAYCAN'DA

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da yıllar sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı. Bölgede ateşkesi izlemekle görevli Türk-Rus Ortak Merkezi'nin önümüzdeki ay faaliyete başlayacağı açıklandı. Bölgede görevlendirilen Türk subay ve astsubaylar dün Azerbaycan'a ulaştı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sırtını PKK/YPG'ye yasladı. 6-8 Ekim Kobani olayları nedeniyle Tutuklandı. Avukatları, AİHM'in kararını gerekçe göstererek Demirtaş'ın serbest kalması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Ancak başvuru reddedildi.