MİDYECİLER: CİVA GİBİ ADAMDIN



Vedat Milor'un midye çıkışına büyük tepki geldi. Midyeyi pille kıyaslanmasına içerleyen midyeciler, "Vedat Milor bizim için bitti. O bizim için artık Vedat Pilor. Her şeyi çözdü, şimdi de midyeyi ve doğal olarak bizi hedef aldı. Senin yediğin midyelerde civa varsa bunun sorumlusu biz değiliz. İstersen gel, midyelerimizi test ettirelim" diye tepki gösterdi.