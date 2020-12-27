Vedat Milor yine gündem oldu.
Daha önce "Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı" ya da "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı" gibi tartışmaları gündeme getiren Vedat Milor, şimdi de yeni bir fitili ateşledi.
2007 yılında civa zehirlenmesi yaşadığını ve çektiği acıları hatırlatan Milor, "midye yemeyin" dedi.
Bir Türk doktorunun 'midye yiyeceğine, pil kemir daha iyi' dediğini anımsatan ünlü gurme Vedat Milor, "Civa vücuttan tamamen çıkmıyor, kalıcı hasarları olabiliyor.
Bir süre deniz ürünü hiç yemedim. Küçük balıklarda yok. Balıklar cıvadan zehirlenince kaskatı kesiliyor, onları avlamak daha kolay oluyor. Midyeye dikkat. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırmakta büyük fayda var" dedi.
MİDYECİLER: CİVA GİBİ ADAMDIN
Vedat Milor'un midye çıkışına büyük tepki geldi. Midyeyi pille kıyaslanmasına içerleyen midyeciler, "Vedat Milor bizim için bitti. O bizim için artık Vedat Pilor. Her şeyi çözdü, şimdi de midyeyi ve doğal olarak bizi hedef aldı. Senin yediğin midyelerde civa varsa bunun sorumlusu biz değiliz. İstersen gel, midyelerimizi test ettirelim" diye tepki gösterdi.