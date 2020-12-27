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    • 27.12.2020 15:22
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    Kiralık dairede dehşet! 'Üşüyor sanıp üstünü örttüm' demişti...

    Kan donduran olay 'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katını kiralayan , evde sevgilisi (23) ile birlikte alkol alıp uyudu. İddiaya göre Onaç, uyandığında genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olayı araştıran polis ekipleri genç kadının ölümünü şüpheli bularak Ercan Onaç'ı gözaltına aldı. Son dakika haberine göre sorgusu süren adamın verdiği ifade ortaya çıktı.

    Kiralık dairede dehşet! 'Üşüyor sanıp üstünü örttüm' demişti...

    Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. sektöründe çalışan , sevgilisi ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Çift, önceki gece içki içip, uyudu. Dün öğle saatlerinde uyanan Onaç, Kubanychbekova'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı.

    Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna götürüldü.

    Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık 1 yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.

    Ercan Onat'ın, sorgusunun ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

    Kırgız Rakhat Kubanychbekova'ın cansız bedeni ise yakınlarının alması için adli tıp morgunda bekletiliyor.

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    Haberler Güncel Kiralık dairede dehşet! 'Üşüyor sanıp üstünü örttüm' demişti...