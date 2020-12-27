Yapılan araştırmalarda akli dengesi yerinde olmadığı yönünde yaşadığı mahalle sakinlerince beyanda bulunulan şüphelinin "Kayıp Şahıs" olarak aranmasının olduğu ve "Cinsel Taciz", "Kasten Yaralama" ve aile içi şiddet gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.