Coronavırüs önlemlerine rağmen, bazı otel ve apartlar, odalarında yeni yıl eğlencesine izin vereceklerini belirterek rezervasyon almaya devam ediyor. Geceliği kişi başı 650 liradan başlayan odalarda tek şart 'alçak ses' ile eğlence. Geceliği 650 ila 5 bin lira arasında değişen otellerde 4 gece için minimum 15 bini gözden çıkartmak gerekiyor. Grup halinde farklı odalarda konaklanıyor gibi gösterilse de bazı oteller tek bir odada 8 kişinin eğlenmesine izin veriyor. Bir otel yetkilisi, "Sabah, öğle, akşam yemeği, yılbaşı günü odaya pasta servisi var. 2 apart için 8 kişilik fiyatımız 15 bin lira" dedi. İstanbul'da farklı bir apart otelin yetkilisi de "Altta 1 oda, üstte 2 oda mevcut. Toplamda 8 kişi alacak kapasitede. Yılbaşı boyunca 4 kişilik karantinada paketimiz kişi 650 lira" diye konuştu. Villa kiralama hizmeti veren bir kişi ise "Villada 8 kişi kalıabiliyor. Geceliği bin 200 lira. Kendi aranızda rahatça eğlenebilirsiniz" ifadesini kullandı.

VİLLA DOLANDIRICILARI İŞ BAŞINDA

Siber güvenlik uzmanları, villa dolandırıcılarının türediğini belirterek, tüketicileri uyardı: "Dolandırıcılar, e-posta yoluyla veya sosyal medyadaki reklamlarla aldığınız sahte tatil hediye kuponlarıyla sizi cezbetmeye çalışıyor. Hatta çoğu zaman, kiralamalar için piyasanın altında fiyatlar sunuyor ve sizden banka havalesi yoluyla doğrudan hesaplarına para göndermenizi istiyorlar. İşlem tamamlandığında ise dolandırıcılar ortadan kayboluyor."