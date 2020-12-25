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    • 25.12.2020 16:06
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    SON DAKİKA: Koronavirüs testi olmayanlar Kırıklareli'ye giremeyecek

    Son dakiha haberi: 'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle iller bazında da ekstra önlemler alınıyor. Valiliği aldığı son kararla kente girmek isteyenlere koronavirüs testi uygulanması kararı aldı.

    Türkiye'de bir ilk! O ile girmek isteyenler test yaptıracak
    Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen 'nde, , virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı. Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

    O MESLEK KOLLARINA DA TARAMA TESTİ YAPILACAK
    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı. Karar kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de koronavirüs tarama testine tabi tutulacak.

    APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ
    Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs testi olmayanlar Kırıklareli'ye giremeyecek