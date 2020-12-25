UZAKTAN HİZMET



Covid-19 ile mücadele kapsamında da belediye hizmetleri internet ortamına taşınarak "E-Eksper", "E-İskan", "E-Rayiç" ve "E-Beyan" gibi uygulamalar www.sincan.bel.tr internet adresinden "E-Belediye Hizmetleri" altında kullanıma sunuldu. Pandemide 19 bin kişiye uzaktan hizmet verilmiş oldu.

ÖĞRENCİLERE EBA DESTEĞİ

Sincan Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu. Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür Merkezi'nde öğrencilere 3 farklı noktada hizmet verilmeye devam ediliyor.