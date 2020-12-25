Sincan Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan Akıllı Projeler'i bir bir hayata geçiriyor. Sincan'da parklar, alt geçitler, konaklar, hizmet binaları, köyler ve muhtelif noktalar bin 500 adet güvenlik kamerasıyla 7/24 kayıt altına alınırken; ilçe genelinde 120 noktada ücretsiz internet hizmeti veriliyor.
NİKAH TÖRENLERİ CANLI YAYINLANIYOR
Güvenlik kameraları ve nikah törenleri, "seyret.sincan.bel.tr" adresinden canlı izleniyor.
HASTALARA SOSYAL YARDIM
Covid-19 testi pozitif çıkan ihtiyaç sahipleri, online olarak yardım talebinde bulunabiliyor. Eylül 2020 tarihinden itibaren 300 kişi, ortalama aylık 95 kişi sistemden yararlanıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerinin teknolojik altyapı desteğiyle Vefa Destek ekibi ile Sağlıklı Hayat Merkezine de Çağrı Merkezi kuruldu. Böylece sağlık çalışanları ile vatandaşlar arasında köprü kurularak filyasyon çalışmaları çok daha hızlı gerçekleştiriliyor.
UZAKTAN HİZMET
Covid-19 ile mücadele kapsamında da belediye hizmetleri internet ortamına taşınarak "E-Eksper", "E-İskan", "E-Rayiç" ve "E-Beyan" gibi uygulamalar www.sincan.bel.tr internet adresinden "E-Belediye Hizmetleri" altında kullanıma sunuldu. Pandemide 19 bin kişiye uzaktan hizmet verilmiş oldu.
ÖĞRENCİLERE EBA DESTEĞİ
Sincan Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu. Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür Merkezi'nde öğrencilere 3 farklı noktada hizmet verilmeye devam ediliyor.