Selçuklu Belediyesi 24 saat çalışıyor

Konya'da kış kendini hissettirmeye başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Olumsuz hava koşullarına karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Ekiplerimiz 8 adet greyder, 11 tane kepçe, 17 adett kar kürüme aracımızla birlikte kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve kışa hazırız" dedi.

Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri oluşabilecek kar yağışı ve buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler Selçuklu'da hayatın aksamaması için görevi başında bekliyor. Olumsuz hava koşullarına karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Kar yağışında ilk etapta müdahale edecek olan acil müdahale ekibi 36 adet karla mücadele aracıyla görev yapacak. Olası bir kar yağışı ve sonrasında ekiplerin tamamen hazır olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bütün zorluklara rağmen yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. 2020 yılı içersinde Covid süreciyle birlikte aslında geç başladığımız süreci çok yoğun bir çalışma temposuyla bütün hedeflerimizi aşarak tamamlamış olduk. Hem asfaltta hem alt yapı çalışmalarında hem de dış mahallelerde yaptığımız kumlama ve soğuk asfalt çalışmalarında hedeflerimizi aşmış durumdayız. Ekiplerimiz 8 adet greyder, 11 tane kepçe, 17 adet kar kürüme aracımızla birlikte kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve kışa hazırız" dedi.

SPORCU HAMLESİ



Selçuklu Belediyesi, Konya'nın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgilisini arttıracak, yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi" düzenlenen programı ile kamuoyuna tanıtıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi.

GÖNÜLLÜLER İŞ BAŞINDA



Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi. Selçuklu'da karantinada bulunan ve dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Ekipleri koşuyor. 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, hafta sonu 56 saatlik kısıtlamada yoğun olarak vatandaşların yardımına koştu. Selçuklu Belediyesi'nin gönüllüleri, 120 bin kişinin yardımına koşarak, ihtiyaçlarını karşıladı.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projeye imza attı. 2022 yılına kadar Belediyenin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralleri ile karşılamayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi projenin ilk ayağını tamamladı. Belediye hizmet binasının çatısında kurulan 120 KW'lık GES panelleri ile üretilen elektrik belediye binasında kullanılmaya başlandı.