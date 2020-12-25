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    • 25.12.2020 12:37
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    Sabah gazetesi yazarı 'in hakkındaki açıklamalarını eleştirdi

    Sözcü gazetesi yazarı için “Cenazeleri camilere sokulmasın” ifadesini kullanan ’i köşesinde eleştiren Sabah gazetesi yazarı , “Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu ne yazık ki, Kur'an'ın ve dinin değerlendirmesi olarak kabul ediliyor” diye yazdı.

    Hatipoğlu Ebubekir Sifil eleştirdi

    Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda 'de yaşanan kuraklık için harekete geçerek bakanlık tarafından, 81 ilde yağmur duası yapılması çağrısında bulunmuştu.

    Hafta boyunca yağışlı geçen hava durumu sonrası , yapılan yağmur duasıyla dalga geçti.

    İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. de Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu 'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu.

    Sifil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." ifadelerini kullanmıştı.

    NİHAT HATİPOĞLU'NDAN SERT TEPKİ
    Prof. , Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için "Cenazelerinin camilere sokulmamasına" yönelik ifadesini isim vermeden eleştirdi.

    "GÜNAHKARSIN FETVASI VEREREK NE KAZANACAKSINIZ"
    Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İnsan kazanmalıyız." diyen Hatipoğlu, "Ateist, deist ve daha nice anlayışın, saflarına insan katmaya çalıştığı şu ortamda insanları kutuplaştırarak, Müslüman değilsin diyerek, günahkarsın fetvası vererek ne kazanacağız? Bu sorgulayan ve uzaklaştıran tavrın kime yaradığına baktınız mı? Bu yol ve üslup, tekfir veya tezyif üslubu çıkar yol değil. Zarardır. Gıdım-gıdım yürüdüğümüz, taşı sıkıp su çıkarırcasına kazandığımız bunca insanı başka yerlere savurmanın vebali ağırdır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu Ebubekir Sifil'in Yılmaz Özdil hakkındaki açıklamalarını eleştirdi