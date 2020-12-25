Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki akılalmaz dolandırıcılık iddiasına kilitlendi. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından 350 bin lira dolandırıldığını belirtti. Kendisine enişte olarak tanıtılan kişinin, kadının kocası olduğu iddia edildi. Dünkü programda ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Müge Anlı'da Canan Hanım'ın eniştesi olduğu belirtilen Ümit Suna kadın çıktı. Canlı yayında herkesi şoke eden telefondaki kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti.

SKANDAL OLAYA SOSYAL MEDYADAN DA YORUMLAR GELDİ:

Bu olay Amerikan filmlerini geçti. Merakla takip ediyorum.

Önce enişte, sonra koca şimdi ise kadın çıktı.

Arkadaş çok ilginç bir teşkilata denk gelmiş.

Dizi tadında gerçekten.

350 bin lira nerede acaba.

Ben onu merak ediyorum.