2021 yılı öğretmen ataması ile ilgili tüm detaylar atama takvimi içerisinde yer alacak. MEB'den atamaların başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2021 başlarında konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulması ve takvimin adayların bilgisine sunulması öngörülüyor.

2020'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANDI?

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.