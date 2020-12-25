2021 öğretmen atamaları başladı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? Kaç bin öğretmen atanacak sorusuna yanıt aranıyor. Öğretmen olmak isteyen vatandaşlar yeni yılda yapılacak atamalarla ilgili araştırma yapıyor. Yeni yılın başlamasına sayılı gün kala Ocak ayında öğretmen atamaları olacağı tahmin ediliyordu.
2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Atama bekleyen öğretmenler 60 bin atama taleplerini iletirken, Milli Eğitim Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığından ihtiyaçlar doğrultusunda 55 bin civarlarında sayı için anlaşma yapmaya çalıştığı öğrenildi.
Son karar yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek olup, Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanının öğretmen ataması müjdesini vermesi bekleniyor. Bu yıl kaç bin öğretmen atanacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
2021 yılı öğretmen ataması ile ilgili tüm detaylar atama takvimi içerisinde yer alacak. MEB'den atamaların başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2021 başlarında konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulması ve takvimin adayların bilgisine sunulması öngörülüyor.
2020'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANDI?
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılması planlanmıştı.