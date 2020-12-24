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    • 24.12.2020 10:19
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    Son dakika: gemilere peş peşe 'ndan geçti! Silahla nöbet tuttular

    Son dakika haberine göre Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkör peş peşe 'ndan geçerek 'e açıldı. Gemilerde çok sayıda nin silahlı nöbet tuttuğu görüldü

    Rus gemisi Boğaz'da! Silahla nöbet tuttular

    Rus donanmasının filosuna ait 911 borda numaralı Ivan Golubets adlı mayın tarama gemisi ve SB-739 borda numaralı askeri römorkör saat 08.00 sıralarında 'nden 'na peş peşe giriş yaptı.


    SİLAHLA NÖBET TUTTULAR
    Yaklaşık yarım saatte 'ne ulaşan gemilerde çok sayıda nin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.


    Rus askeri gemilerinin geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık iki saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Rus askeri gemilere peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti! Silahla nöbet tuttular