Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 911 borda numaralı Ivan Golubets adlı mayın tarama gemisi ve SB-739 borda numaralı askeri römorkör saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.





SİLAHLA NÖBET TUTTULAR

Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan gemilerde çok sayıda Rus askerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.





Rus askeri gemilerinin geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık iki saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.