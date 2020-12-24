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    • 24.12.2020 09:36
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    Son dakika: 'nın başkanlığında toplanıyor! Masada virüs aşısı var

    Son dakika haberine göre Toplantısı bugün saat 17.00'de yapılacak. Toplantının ardından açıklama yapacak. Masada Türkiye'nin sipariş ettiği aşılarının olması bekleniyor.

    Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak toplantının ardından , saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

    , virüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek i atılacak adımlar ele alınacak.

    Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

    SON 24 SAATTE 19 BİN 650 YENİ VAKA
    Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor! Masada koronavirüs aşısı var