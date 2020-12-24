KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanları!

Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen vatandaşlar sınava katıldı ve şimdi ise bölümlerin puanlarını araştırıyor ve istediği bölüme yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor. Bu noktada KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!
Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.