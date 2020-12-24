KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanları!

Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen vatandaşlar sınava katıldı ve şimdi ise bölümlerin puanlarını araştırıyor ve istediği bölüme yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor. Bu noktada KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz