Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2020 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 10:03
    ABONE OL

    , ? , !

    , ? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından merakla araştırılanlar arasında yer aldı. ÖSYM 24 Aralık’ta yani bugün nın erişime açılacağını duyurdu, 22 Kasım’da sınava katılan binlerce kişi taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detayları arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. , haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanları!

    Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen vatandaşlar sınava katıldı ve şimdi ise bölümlerin puanlarını araştırıyor ve istediği bölüme yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor. Bu noktada KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz

    2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!

    Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.

    Ahşap Teknolojisi

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.79

    Anestezi

    Alım Sayısı: 85

    En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Aşçı

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 84.24

    Bilişim Teknolojisi

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 86.94

    Çevre Sağlığı

    Alım Sayısı: 5

    En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Diş Protez

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 81.64

    Elektrik Teknolojileri

    Alım Sayısı: 30

    En Düşük Atama Puanı: 82.32

    El Sanatları Teknolojileri

    Alım Sayısı: 2

    En Düşük Atama Puanı: 70.77

    Hayvan Bakıcısı

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.29

    Harita Tapu Kadastro

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Hemşire

    Alım Sayısı: 3 Bin 577

    En Düşük Atama Puanı: 79.705

    Hizmetli

    Alım Sayısı: 4

    En Düşük Atama Puanı: 95.09

    İlk ve Acil Yardım

    Alım Sayısı: 2 Bin 23

    En Düşük Atama Puanı: 77.35

    İnşaat Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.50

    Kaloriferci

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 86.31

    Kimya Teknolojileri

    Alım Sayısı: 7

    En Düşük Atama Puanı: 75.69

    Laboratuvar

    Alım Sayısı: 68

    En Düşük Atama Puanı: 76.64

    Makine Teknolojileri

    Alım Sayısı: 36

    En Düşük Atama Puanı: 78.54

    Matbaa Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 72.29

    Metal Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.34

    Ortopedi

    Alım Sayısı: 11

    En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

    Röntgen

    Alım Sayısı: 87

    En Düşük Atama Puanı: 78.19

    Sağlık Memuru

    Alım Sayısı: 9

    En Düşük Atama Puanı: 77.88

    Şöfor

    Alım Sayısı: 28

    En Düşük Atama Puanı: 81.37

    Tarım Teknolojileri

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 69.97

    Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 82.51

    Tıbbi Sekreter

    Alım Sayısı: 169

    En Düşük Atama Puanı: 74.02

    Ziraat Teknikeri

    Alım Sayısı: 52

    En Düşük Atama Puanı: 70.00

    MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

    Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıta, itfaiyeci puanları!