KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru puanları!

ÖSYM tarafından 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavında binlerce kişi ter döktü. Lise mezunu adayların katıldığı bu sınavdan sonra sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Binlerce kişi bölümlerin puanlarını sorgulamaya başladı, istediği yere girip giremeyeceğini merak ediyor. KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru taban puanları ve daha pek çok bölüm için KPSS ortaöğretim puanlarını haberimizde derledik.
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!
Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.