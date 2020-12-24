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    • 24.12.2020 10:46
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    , ? Devlet memuru olma ve kamu kurumi kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce kişi nefeslerini tuttu, bugün sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM 24 Aralık’ta KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılacağını açıklamıştı ve herkesi heyecan sardı. Özellikle , merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru puanları!

    ÖSYM tarafından 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavında binlerce kişi ter döktü. Lise mezunu adayların katıldığı bu sınavdan sonra sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Binlerce kişi bölümlerin puanlarını sorgulamaya başladı, istediği yere girip giremeyeceğini merak ediyor. KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru taban puanları ve daha pek çok bölüm için KPSS ortaöğretim puanlarını haberimizde derledik.

    2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!

    Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.

    Ahşap Teknolojisi

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.79

    Anestezi

    Alım Sayısı: 85

    En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Aşçı

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 84.24

    Bilişim Teknolojisi

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 86.94

    Çevre Sağlığı

    Alım Sayısı: 5

    En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Diş Protez

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 81.64

    Elektrik Teknolojileri

    Alım Sayısı: 30

    En Düşük Atama Puanı: 82.32

    El Sanatları Teknolojileri

    Alım Sayısı: 2

    En Düşük Atama Puanı: 70.77

    Hayvan Bakıcısı

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.29

    Harita Tapu Kadastro

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Hemşire

    Alım Sayısı: 3 Bin 577

    En Düşük Atama Puanı: 79.705

    Hizmetli

    Alım Sayısı: 4

    En Düşük Atama Puanı: 95.09

    İlk ve Acil Yardım

    Alım Sayısı: 2 Bin 23

    En Düşük Atama Puanı: 77.35

    İnşaat Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.50

    Kaloriferci

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 86.31

    Kimya Teknolojileri

    Alım Sayısı: 7

    En Düşük Atama Puanı: 75.69

    Laboratuvar

    Alım Sayısı: 68

    En Düşük Atama Puanı: 76.64

    Makine Teknolojileri

    Alım Sayısı: 36

    En Düşük Atama Puanı: 78.54

    Matbaa Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 72.29

    Metal Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.34

    Ortopedi

    Alım Sayısı: 11

    En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

    Röntgen

    Alım Sayısı: 87

    En Düşük Atama Puanı: 78.19

    Sağlık Memuru

    Alım Sayısı: 9

    En Düşük Atama Puanı: 77.88

    Şöfor

    Alım Sayısı: 28

    En Düşük Atama Puanı: 81.37

    Tarım Teknolojileri

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 69.97

    Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 82.51

    Tıbbi Sekreter

    Alım Sayısı: 169

    En Düşük Atama Puanı: 74.02

    Ziraat Teknikeri

    Alım Sayısı: 52

    En Düşük Atama Puanı: 70.00

    KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?

    Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
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    Haberler Güncel KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru taban puanları kaç? KPSS ortaöğretim zabıt katibi, infaz koruma memuru puanları!