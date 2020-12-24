Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye- Arnavutluk dostluğunun yeni nişanesi olacak





8 AY SONRA TESLİM EDİLECEK

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz" dedi. Temmuzda Arnavutluk'taki mevkidaşı Arben Ahmetaj'la işbirliği sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Yatay mimari esaslı olarak planladığımız projede binaların yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutların inşa süreçlerini TOKİ yürütüyor. Kurulduğu günden bugüne TOKİ başkanlığımız; 1 milyon konutun inşasını tamamlayarak 4 milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış bir kurumdur. Ayrıca yurtdışında, doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz."

