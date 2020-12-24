İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yayınladığı sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelgede, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına yer verildi. 20 yaş altı dolmuşa binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. 20 yaş altı seyahat yasağı da gündemde çok merak edilen ve sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler ve genelgenin detaylar…
20 YAŞ ALTI STOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.
20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
İSTİSNA KAPSAMINDAKİLERE YÖNELİK DENETİM ARTACAK
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.
Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:
"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.
Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak.
Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."