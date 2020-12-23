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    • 23.12.2020 14:54
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    'ye kaçak yollarla giren 4 / şüphelisi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'de, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyruklu biri kadın 4 şüpheli, sorgularının ve işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'ne teslim edildi.

    Türkiye'ye kaçak giren 4 PKK'lı gözaltında!

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mahallesi'nde, terör örgütü / üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, uyruklu, bir çocuk annesi C.S. ile Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı.

    PKK/KCK ile / terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapılan şüpheliler hakkında kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı işlemleri için çalışma başlatıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü tarafından gerekli idari işlemlerin yapılmasının ardından, 4 şüpheli, sınır dışı edilmeleri için 'ne teslim edildi.

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