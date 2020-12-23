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    • 23.12.2020 12:15
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    : Dışişleri Bakanı Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

    haberine göre Dışişleri Bakanı , Dakka’daki temasları kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. ile görüştü. Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu’nun anısına defter imzalayan Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı.

    İHA

    Dışişleri Bakanı , temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıl dönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Bangabandu'nun anısına defter imzalayan Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı.



    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Bangladeşli mevkidaşı A.K. ile görüştü. Momen tarafından karşılanan Çavuşoğlu, daha sonra Bangladeşli mevkidaşı ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Momen daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü