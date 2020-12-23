Orhan Kural Cem Yılmaz olayı nedir? Orhan Kural Cem Yılmaz davası vatandaşlar merak konusu oldu. Prof. Dr. Orhan Kural yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü profesör çalışmaları ve söylemleriyle sık sık haberlere konu oluyordu. Orhan Kural ve komedyen Cem Yılmaz arasında polemikler yaşandığı biliniyordu. Peki, Orhan Kural Cem Yılmaz olayı nedir?
CEM YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!
Cem Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Kural'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı.
Yılmaz, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ORHAN KURAL CEM YILMAZ OLAYI NEDİR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İTÜ Madem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr. Orhan Kural, tütün sektörünün, sigaraya özenti ve merak oluşturmak için ünlü kişileri kullandığını, yıllarca Türk filmlerinde bar, meyhana ve bol sigaralı sahnelerle de bunun başarıldığını savundu.
Bağımlılığa Hayır Derneği Başkanı İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kural, daha önce "Pek Yakında" filminde "uyarıcı madde kullanımını alenen özendirdiği" iddiasıyla Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Prof. Dr. Orhan Kural, üniversitesinde düzenlenen Cem Yılmaz söyleşisine alınmayınca polemik konusu olmuştu.
Prof. Dr. Orhan Kural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Duruma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, "Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef" dedi.
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacı Orhan Kural avukatı İzzet Demir ile katılırken, duruşmaya gelmeyen Cem Yılmaz'ı da avukatı Rengin Yüksel temsil etti. Duruşmada söz alan Orhan Kural, "Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara, bağımlılık, kötü alışkanlıklar konusunda davalı Cem Yılmaz'ın kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu hususu defalarca dile getirdim. Davalının filmlerinde ve diğer sahne gösterilerinde çokça tütün ürünleri kullanması gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başka kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı. Davanın kabulünü istiyorum. Aksi bir karar verilmesi halinde davalı gibi birçok sahne önünde bulunan sanatçının, davalının eylemlerine benzer eylemler gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. Bu da gençlere kötü örnek olacaktır" dedi.
Davalı Cem Yılmaz'ın avukatı Rengin Yüksel de, "Dava konusu edilen yorum, davacı tarafça uzunca yıllar devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır. Davanın şartları oluşmadığından reddini talep ederiz" diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklanmak üzere davayı reddetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, gözyaşlarına hakim olamayarak mahkeme kararına isyan etti. Orhan Kural, "Ne menfaatim var benim buraya gelerek? Gençleri kurtarmak için yıllardır mücadele veriyorum. Şu anda bile Güneşli'ye gidiyorum birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım" dedi.