Prof. Dr. Orhan Kural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Duruma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, "Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef" dedi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacı Orhan Kural avukatı İzzet Demir ile katılırken, duruşmaya gelmeyen Cem Yılmaz'ı da avukatı Rengin Yüksel temsil etti. Duruşmada söz alan Orhan Kural, "Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara, bağımlılık, kötü alışkanlıklar konusunda davalı Cem Yılmaz'ın kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu hususu defalarca dile getirdim. Davalının filmlerinde ve diğer sahne gösterilerinde çokça tütün ürünleri kullanması gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başka kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı. Davanın kabulünü istiyorum. Aksi bir karar verilmesi halinde davalı gibi birçok sahne önünde bulunan sanatçının, davalının eylemlerine benzer eylemler gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. Bu da gençlere kötü örnek olacaktır" dedi.