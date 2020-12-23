Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu, Cuma Aşıkoğlu, Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

BİNLERCE SAHTE DOLAR SİYAH POŞETİN İÇİNDE...