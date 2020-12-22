Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi.

10 yıl kapıcı olarak emek verdiği binada ev aldı. Komşuları, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.