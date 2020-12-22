Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi.
10 yıl kapıcı olarak emek verdiği binada ev aldı. Komşuları, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.
TAVUKLARA KAZAK!
Kahramanmaraş'ta Asiye Akçam'ın hayvan sevgisi sınırları zorladı. Yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyleyen yaşlı kadın, elinde ördüğü kazakları dikiş makinasında tamamladıktan sonra tavuklarına giydirdi. Akçam, "Tavukları nazlıyorum günlük yumurtluyorlar. Tavuklarımın hepsine örüp giydireceğim kazakları" diye konuştu.
91 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 90 milyon 560 bin 490 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 339 bin 577 lira, 4 bilenler bin 825'er, 3 bilenler 125'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
715 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 715 bin 402 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 967'şer, 8 bilenler 268'er, 7 bilenler 45'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.