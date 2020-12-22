İngiliz hasta! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

BU EN TEHLİKELİSİ



Uzmanlar, virüsün şimdiye kadar 4 bin kez mutasyona uğradığı aktarıldı. En tehlikesinin ise İngiltere'deki tür olduğu vurgulandı. Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın kullanımını onayladı. ABD'li işadamı Bill Gates ise 2021'in ilk çeyreğinde virüse karşı 6 aşının hazır olacağını açıkladı.