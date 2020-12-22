İngiliz hasta! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Aşı umuduna sarılan dünya, İngiltere'den gelen haberle sarsıldı! Birleşik Krallık, ülkede COVİD-19'un yeni bir türünün ortaya çıktığı paylaştı. Yüzde 70 daha hızlı bulaşan VUI - 202012/01 isimli mutant virüs, dünyayı ayağa kaldırdı! Virüsün görüldüğü bölgelerde vaka sayıları yüzde 200 arttı. Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, İskoçya ve İtalya'da da benzer virüse rastlandı.
BU EN TEHLİKELİSİ
Uzmanlar, virüsün şimdiye kadar 4 bin kez mutasyona uğradığı aktarıldı. En tehlikesinin ise İngiltere'deki tür olduğu vurgulandı. Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın kullanımını onayladı. ABD'li işadamı Bill Gates ise 2021'in ilk çeyreğinde virüse karşı 6 aşının hazır olacağını açıkladı.
ÇOCUKLAR DAHA RİSKLİ
İngiltere'de Covid izleme grubu üyesi Prof. Dr. Ferguson, mutasyona uğrayan virüsün çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini iddia etti.
UÇUŞLAR DURDU
Kanada, İngiltere ile olan uçuşları 72 saatliğine kısıtladı. Şili, Arjantin, Kolombiya, İsviçre, Rusya, Portekiz, Romanya, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Fas, İsrail, Danimarka, Norveç, Kuveyt uçuşları kaldırdı.
AŞI İÇERİĞİ DEĞİŞEBİLİR
Virüsün mutasyona uğraması, akıllara 'Aşıların etkisi olacak mı?' sorusunu getirdi. TAKVİM'e konuşan Bilim Kurulu üyeleri şunları söyledi:
PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ:
Bulaşıcılığın arttığı yönünde gözlemler var. Kötü bir senaryonun gerçekleşme olasılığı düşük.
PROF. DR. MURAT AKOVA:
Eylülden beri İngiltere'de bu durum var. Mutasyonla birlikte virüs aşıya direnç gösterse bile aşı içerikleri değiştirilebilir.
PROF. DR. SEMA TURAN:
Virüs ilk mutasyonu geçtiğimiz şubat ayında geçirmişti. Şimdi İngiltere'de yeni bir mutasyon var. Aşılar virüse karşı vücutta immün yanıt oluşturuyor. Bu durumun özellikle inaktif aşılarda bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.
PROF. DR. MEHMET ALİ ERGÜN:
Virüs tespit edildiğinden beri mutasyona uğruyor. İnaktif aşılar güçlü bağışıklık oluşturuyor.
OTELLERDE YILBAŞI EĞLENCESİ OLMAYACAK
İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
TEMİZ PARA
Denizli Sarayköy'de büfe işleten Osman Kemah (50), COVİD-19'a savaş açtı. İşyerindeki paraları, dezenfektan ile yıkayıp sobada kurutmaya başladı.
ÖZLEMİN KARESİ
Adana'da Dr. Burak Koyutürk, COVİD-19 hastalarını hayata bağladı. 40 günlük bebeği Kaya'yı kucağına bile alamadı. Evladına uzaktan bakarak hasret gidermeye çalıştı. "Oğlumu sevemiyorum, öpemiyorum" sözleri duygulandırdı.
37 YAŞINDA VİRÜSE YENİLDİ
Virüs, genç yaşlı dinlemedi. Kayseri'de 37 yaşındaki polis memuru Hasan Yeşilkaya, 20 gün önce Coronavirüs'e yakalandığı öğrendi. Durumu ağırlaşınca da entübe edildi. Önceki akşam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
GECMİŞ OLSUN PAŞAM
Ardahan Göle'de 101 yaşındaki kalp yetmezliği hastası Paşa Soylu, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. 14 günde hastalığı atlattı. Sırrını şöyle anlattı: Her gün has tereyağı yerim. Sabah erken uyanırım.