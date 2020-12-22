AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 2020 TC ile AÖF sonuç sorgulaması

AÖF sınav sonuçları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2020 TC ile AÖF sonuç sorgulaması nasıl yapılır sorusu da arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen vize sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu da merakla araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuç ekranının öğrencilerin erişimine açılıp açılmadığı da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'de ders geçme notu 30 puan olarak belirtilmiştir. 30 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
AÖF SINAV TARİHLERİ NELERDİR?
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021