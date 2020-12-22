AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 2020 TC ile AÖF sonuç sorgulaması

AÖF sınav sonuçları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2020 TC ile AÖF sonuç sorgulaması nasıl yapılır sorusu da arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen vize sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu da merakla araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuç ekranının öğrencilerin erişimine açılıp açılmadığı da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…