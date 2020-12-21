Konuşmasının son kısmında kürsüde konuşurken rahatsızlandı ve bu sırada korumaları kendisine yardımcı oldular ve doktorlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekipleri hemen müdahale ettiler salonun arka kısmında. Bir süre dinlendirildikten sonra gerekli sağlık desteği verildikten sonra Oktay, programında ödül kısmında sağlıklı bir şekilde kürsüye çıktı. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim."