Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde korkutan anlar yaşandı.
FUAT OKTAY FENALAŞTI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Bir süre daha konuşmasına devam etmek isteyen Oktay, kelimeleri telaffuz etmekte zorlandı.
KORUMALARI YARDIM ETTİ
O anlarda Fuat Oktay'ın yardımına korumaları koştu. Korumaların ambulans istediği duyuldu ve sahnenin ışıkları karartıldı.
DURUMU İYİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı daha sonra sahneden ayrılarak kontrol için revire götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fuat Oktay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
KÜRSÜYE DÖNDÜ
Kısa bir süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonrasında tekrardan kürsüye dönerek durumunun iyi olduğunu söyledi.
Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." dedi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI YOĞUN GEÇİRDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerine katılarak bütçe üzerinde konuşmalar yapmış ve yoğun bir mesai harcamıştı.
A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında bilgi verdi.
İşte Ayhan'ın açıklamaları: "Sağlık durumu gayet iyi. Ödül töreninde kürsüye geri döndü. Doktorları da kendilerine uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir rahatsızlık geçirdi. Doktorları da kendisine bu şekilde ifade ettiler. Milli Siber Güvelik Zirvesi'nde konuşma yapıyordu.
Konuşmasının son kısmında kürsüde konuşurken rahatsızlandı ve bu sırada korumaları kendisine yardımcı oldular ve doktorlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekipleri hemen müdahale ettiler salonun arka kısmında. Bir süre dinlendirildikten sonra gerekli sağlık desteği verildikten sonra Oktay, programında ödül kısmında sağlıklı bir şekilde kürsüye çıktı. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim."