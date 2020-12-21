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    • 21.12.2020 08:54
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    Sabah gazetesi yazarı : 'de rakı bile dediler ya...

    Cumhurbaşkanlığı si’nde düzenlenen davette rakı olduğu iddialarına köşesinde tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı , “Siz söyleyin. Millet evinde izolasyondayken 'ın Külliye'de rakı masalarında sazlı sözlü eğlenceler düzenlediğini söyleyebilen "gerçek bir insan" olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

    Külliye'de rakı bile dediler ya...

    İşte Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Hafta sonu insanlar sokağa çıkma yasağıyla yüz yüze iletişimden kopartılıp evlere tıkılınca, sanal paralel hayatın mikserlerine gün doğdu. Manipülasyona açık hale getirilen insanların gerçekliğine dört koldan saldırıyorlar.
    Siz de fark etmişsinizdir. Trolleri, tweet'leri yine ikiye katladılar...
    Son günlerde her sabah Twitter'ı açtığımda sureti haktan görünüp usul usul hesabıma sokulan bu trollerden onlarcasıyla karşılaşıyorum. Bakıyorum yeni açılmış bir hesap... Profil fotoğrafı olarak da Türk bayrağı, Atatürk portresi, haritası falan seçilmiş. Makul bir zeminde takdirlerini, eleştirilerini dile getiriyor.

    Derken asgari diyalog için şart olan mantık ve saygı zemini bir anda ortadan kalkıyor. Zira normal bir zihnin, bünyenin değil inanmak, görünce ancak güleceği absürt iddiaları dillendiriyor.
    Anlıyorsunuz ki bir trolle karşı karşıyasınız.
    Basıyorum engelleme tuşuna!
    Siz söyleyin. Millet evinde izolasyondayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de rakı masalarında sazlı sözlü eğlenceler düzenlediğini söyleyebilen "gerçek bir insan" olabilir mi?

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Külliye'de rakı bile dediler ya...