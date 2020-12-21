Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

"KESİN DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN ATILI SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNE"

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün görüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: