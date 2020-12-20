Virüsü yenerek görevlerine geri dönen hemşirelerden “kurallara uyun” çağrısı

Sağlık çalışanları, Coronavirüs'e geçit vermedi. Hastalarını yaşatmak için canla başla mücadele etti. Salgın sırasında kimisi hastalandı, kimisi de hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşireler Tansu Kürklü ile Nisa Çakır, Coronavirüs'ü atlattıktan sonra görevlerinin başına geçti.
İki yılı aşkın süredir hemşirelik yapan ve geçen ay virüse yakalanan Tansu Kürklü, "Annem ve babam ağır atlattılar, babam 10 gün hastanede tedavi gördü. Şu an her şey yolunda. Herkes dikkat etsin" dedi. Nisa Çakır ise şunları söyledi:
Yaklaşık 2 hafta önce servisimizde bir hastamız vefat etti. Hastaya doktoru, hemşiresi, personeli hep beraber canımızı düşünmeden müdahale ettik. Kafamı yastığa her koyduğumda hastanede yaşadığımız zorluklar aklıma geliyor. Nöbetlerde 'Nefes almak istiyorum' diye ağladığım çok zaman oldu.
TÜTÜN BAZLI AŞI
Bilim insanları, COVİD-19'la çare bulmak için kolları sıvadı. British American Tobacco'nun ABD merkezli biyoteknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing tütün bitkisini kullandığı COVID-19 aşısı FDA'dan onay aldı. İnsanlar üzerinde gerçekleştirilecek Faz-1 klinik deneyler için geri sayıma başlandı.
6 METRE UYARISI
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, salgında maske kullanmanın önemine değindi. "Çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var" dedi.
PEÇETEDEN BİLE BULAŞIR
Dr. Yusuf İzzet Demircan (52), kısa süre önce yakalandığı Coronavirüs'ü anlattı. Herkesi uyardı: Bir para olabilir, oturduğunuz yerdeki bir peçete olabilir, bir kürdan olabilir. Çünkü nereden ne geleceğini kimse bilemiyor.
TÜKÜRDÜ DÖVDÜ ISIRDI
Türkiye, bu kez erkeğe şiddet haberiyle sarsıldı! Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görevli Dr. Fulya İyikesici kısa süre önce rahatsızlandı. Doktor eşi Mustafa İyikesici ile COVİD-19 testi yaptırdı.
Fulya pozitif, eşi negatif çıktı. Evde ikili arasında tartışma yaşandı! İddiaya göre Dr. Fulya İyikesici 'Sen de hasta ol' diyerek eşinin yüzüne tükürdü hatta ısırdı! Eşinden şikayetçi olan Op. Dr. Mustafa İyikesici, "Can güvenliğim tehlikede" diye dert yandı.
BAŞKAN DAL KURTARILAMADI
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal (54), 30 Ekim'deki İzmir depremi sonrasında Corona'ya yakalandı. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Dal, dün hayatını kaybetti.
ZEYTİN DALI
BURSA İznik'te bir vatandaş Veysel Çil'in zeytin bahçesine gitti. Corona'ya iyi gelen zeytin yapraklarından topladı, 150 lira ile "Hakkınızı helal edin" notunu bırakıp gitti. Önceki gün bahçesine giden Çil, nottan çok etkilendi
İYİ HALİSE
Antalya'da 74 yaşındaki Halise Üre, eylül ayında Coronavirüs'e yakalandı. 108 gün hastanede kaldı. Duran kalbi, ilaçla çalıştırıldı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Çok zordu. Öldüm, tekrar geri döndüm. Bu kadarını tahmin etmiyordum.
DADI YOK!
ABD'li oyuncu George Clooney, Coronavirüs'ten dert yandı. Önceki gün katıldığı canlı yayında, evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı. "Herkesin düşündüğü gibi 500 tane dadımız yok. Sadece bir tane var" diyerek söze başladı. Eşi Amal Clooney'in yoğun çalışmasından yakınan ünlü aktör, "Günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" açıklaması yaptı.