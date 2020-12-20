Virüsü yenerek görevlerine geri dönen hemşirelerden “kurallara uyun” çağrısı

DADI YOK!



ABD'li oyuncu George Clooney, Coronavirüs'ten dert yandı. Önceki gün katıldığı canlı yayında, evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı. "Herkesin düşündüğü gibi 500 tane dadımız yok. Sadece bir tane var" diyerek söze başladı. Eşi Amal Clooney'in yoğun çalışmasından yakınan ünlü aktör, "Günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" açıklaması yaptı.