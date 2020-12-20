'BİRAZ STRES OLMUŞTUK'

Duygularını aktaran mimar Afife Nur Özkan ise, "Biz bu sürecin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için daha fazla ertelemek istemedik. Aynı zamanda da kendi gelenek ve göreneklerimize göre bir isteme, söz nişan olsun da istemedik. Kimseyi riske atmak ve sorumluluk almak istemedik. Çünkü ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı bizim için daha önemli. Buna karar verdikten sonra bu duruma ailemiz de çok şaşırmıştı. Ailemizde kimseyi riske atmak istemedikleri için bu şekilde en mantıklısı bunu gördükleri için kabul ettiler. Beklediğimizden daha güzel geçti her şey. Biz biraz stres olmuştuk. İnternette kopma olacak mı, bağlantı problemi yaşanacak mı gibi sorularla karşı karşıya kalmıştık. Bir jenerasyon farkı olduğu için bu uygulamayı kullanabilecekler mi ve ya ses ve görüntüde sıkıntı olacak mı gibi sorular aklımızdaydı. Ama daha güzel geçti" şeklinde konuştu.

'ŞEHİR DIŞINDAKİLER DE KATILABİLİDİ'

Şehir dışından akrabalarının da kolaylıkla katılım sağladığını anlatan Özkan, şunları dile getirdi:

"Biz biraz az heyecanlanmış olduk. Gerçekte böyle olsaydı daha gerçekçi olacaktı. Biz kendi ofisimizdeydik. Biz Burak ile beraber ofiste kaldık. Benim ailem ve Burak'ın ailesi kendi evlerinden bağlandı. Daha sonrasında şehir dışından akrabalarımız ve arkadaşlarımız katıldı. Hem böyle daha kalabalık oldu hem de biz yan yana olmuş olduk. İsteme oldu, daha sonrasında ben Burak'ın yüzüğünü taktım, o da benim yüzüğümü taktı. İnsanlar artık pandemi sürecinin farkına vardılar. Gerek sosyal mesafe, gerek maske takma konusunda. Ama söz, nişan gibi törenler kültürümüzde olduğu için yeni normal olarak da böyle bir davranış göstermeleri için örnek oldu aslında. Umarım çevremizdeki insanlar da bunu anlayışla karşılamışlardır. Yasakların olduğu bu süreçte hem onlar için de çok rahat oldu. Şehir dışından gelenler için ayrıca bir program yapabilir miydik bilmiyoruz. Bu süreçte onlar için de güzel oldu. Farklı şehirdeki yakınlarımızda online olarak bir araya geldik."