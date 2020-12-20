İstanbulkart, HES kodu tanımlama ekranı: İstanbulkart Akbil HES kodu yükleme nasıl, nerede yapılır?

Binlerce vatandaş İstanbulkart, HES kodu tanımlama ekranı araştırmasını yapıyor. Artık toplu taşımaya binecek kişilerin İstanbulkart ve HES kodu eşleşmesini yapması gerekiyor. Zorunlu olan bu uygulamaya uymayanlar ise toplu taşımaya binemeyecek. Bu son dakika haberi ile birlikte İstanbulkart (Akbil) HES kodu yükleme nasıl, nerede yapılır? Sorgulamaları da sıklık kazandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bu karara ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan İstanbulkart'lar toplu ulaşımda kullanılamayacak.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Genelge ile Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.
İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı
Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart'ları kişiselleştirilecek.
İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.
34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR
İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.
HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.