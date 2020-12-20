İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı! "Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi"

Sayıştay; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı denetimde usulsüz olarak yapılan süt dağıtımı, ücretsiz ulaşım ve eğitim desteği gibi uygulamaları mevzuata aykırı buldu.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun" iddiasında bulundu.



GÖKSU: "SAYIŞTAY'A TAKILAN SÜTÜN DAĞITIMI DEĞİL, USULSÜZ İHALESİ.."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu; Ekrem İmamoğlu'nun konu ile ilgili algı yaptığını açıkladı.

Göksu; "Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi.. Öğrencilere burs verilmemesi için bursları Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettiren CHP.. Ücretsiz ulaşımın Sayıştay'a takılacağını, olur alınması gerektiğini yüzlerce kez mecliste anlattık" dedi.



KAYNAR: "DÜRÜST VE SAMİMİ İSENİZ SAYIŞTAY'IN BU KONULARLA İLGİLİ KARARINI YAYINLAYIN"

İBB AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da; Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kaynar şunları söyledi:

"Yaptığınız işleri kanuna uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay 'Evet' mi desin? Anayasa, Kanun sizler için geçerli değil mi? O dilinizden düşürmediğiniz demokratik sosyal hukuk devleti kurallara uyulmadan nasıl sağlanacak?



"SAYIŞTAY, 'İHALESİZ ALIM YAPAMAZSIN' DİYOR"

"Sayıştay süt dağıtamazsın demiyor, yandaştan 'İhalesiz alım yapamazsın' diyor. Hem de markette satılan sütten 2 kat daha pahalıya mal ederek belediyeyi zarara uğrattığınız ortada. Dürüst ve samimi iseniz Sayıştay'ın bu konularla ilgili kararını yayınlayın herkes görsün."