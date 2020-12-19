



Bahçeli, "İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır. Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır. Felaketin çapı büyük olsa da, göğüsleyecek dirayetimiz vardır. Salgının ağırlığı fazla olsa da, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur" dedi.