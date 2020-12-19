Koronavirüs gençleri ne kadar etkiliyor? 24 yaşındaki genç virüsten hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Dünyaya yayılan COVİD-19, insanlığı tehdit etti. Rize'de ise aynı aileden 6 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk olarak İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. 24 yaşındaki Burak 5 Kasım'da, babası Muhammet ise 12 Kasım'da can verdi. Baba oğul Rize Güneysu'da defnedildi.

Cenazenin ardından aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta Coronavirüs'e yenildi. Dün de Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının eşi Muhammed Duman, tüm aileyi hasta eden ihmali işte böyle itiraf etti: Yeğenimiz Burak'ın cenazesi buraya geldikten sonra tabut açılıyor. Ondan sonra hastalık birçok kimseye bulaştı.

SİZ ÇOK YAŞAYIN



Sivas Gürün'de yaşayan 105 yaşındaki Ömer Avcı, Coronavirüs'ü atlattı. Sağlığının sırrını şöyle anlattı: Organik besleniyorum. Bal ve yoğurt yiyorum.

Edirne'de ise 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz, 15 günlük tedavinin ardından virüsü yenmeyi başardı.

KOMŞU-19!



Komşusuna virüs bulaştıran kadınlar hakkında soruşturma açıldı. Olay, Trabzon Vakfıkebir'de yaşandı. O.T. ve S.T.'nin testleri pozitif çıktı. Bunu bile bile 60 yaşındaki komşuları S.U'nun kapısını çaldı. Tansiyon ölçümü yaptırdı. Coronavirüs'e yakalanan talihsiz kadın kurtarılamadı. O.T. ve S.T. hakkında ölüme sebebiyet vermekten adli soruşturma açıldı.

ÇİFTE ZAFER



Mersin'de yoğun bakım hemşiresi Ferdi Kovan, salgına karşı mücadele etti. Ağustos ve ekim aylarında yakalandığı Coronavirüs'ü yendi. Vatandaşlara seslendi: Biraz daha dikkatli olursa seviniriz.

POZİTİF HABER



Filyasyon ekipleri, Coronavirüs avına çıktı. Antalya'da görevli Diş Hekimi Kozan Soy, başından geçenleri şöyle anlattı: Pozitif bir hasta ne zaman eve geleceğimizi sormuştu. Pasta, börek hazırlayacakmış. İnsanımız iyi niyetli...

KEYİFLER KEBAP



Ne virüs, ne de karantina Adana'da kebap sevgisine engel olabildi. 'Kebabın başkenti'nde lokantalar siparişlere yetişemedi. Kentte hafta sonu kısıtlamasına rağmen paket servis ve gel-al sistemiyle günde 6 ton kebap tüketildi!

YÜZDE 65 KORUYOR



ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi maskenin etkisini araştırdı. 3 katmanlı maskelerin yüzde 65 koruduğu anlaşıldı. Uzmanlar, "Maskenin gün boyu kullanılması, korunmayı yüzde 25'e düşürüyor" açıklaması yaptı.