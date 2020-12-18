Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.







KARADENİZ MESAJI

"Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık" açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.





Çavuşoğlu, görüşmelerde, Kırım Tatar Türklerine el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 1 milyon Ukraynalıyı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla, "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.

İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı dörtlü formattaki mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, stratejik ortak Ukrayna'yla ikili iş birliğine bugün yeni bir boyut kazandırdıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu toplantının ardından yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde düzenli şekilde toplantıların gerçekleştirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantının ilişkilerimize yeni bir enerji katacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İKİ ÜLKE ARASINDA BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ MEVCUT"

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her alanda hızlı geliştiğine işaret ederek, Kovid-19 salgını döneminde bile karşılıklı ziyaretlerin sürdüğünü anımsattı.

Bugünkü görüşmelerde hem ikili hem bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını ifade eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomi, eğitim, turizm ve sağlık sektörü gibi geniş bir alanda iş birliğinin mevcut olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Tabii Antalyalı olarak, Ukraynalı turistlerin büyük bir çoğunluğu da kendi şehrime geldi. Ondan da ayrıca mutlu oldum." dedi.





"AGİT UKRAYNA ÖZEL GÖZLEM MİSYONU'NA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Çavuşoğlu, Donbas'ta zor koşullarda görev yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik yönetimindeki misyona desteğin de devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda kendilerine gösterilen sıcak misafirperverlik için Kuleba ve Taran'a teşekkür etti.