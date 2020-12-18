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    • 18.12.2020 21:25
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    Son dakika: Başkan , Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Son dakika haberi... Başkan , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Zeljko Komsic ile görüştü

    Başkan , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.

    İSTİKRAR VE HUZURU İÇİN DESTEK SAĞLANACAK
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Bosna-Hersek'in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi