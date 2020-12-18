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    • 19.12.2020 05:58
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    'in Konak ilçesinde korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde bulundu... Şüpheli ise çok şaşırttı

    'in Konak ilçesinde korkunç olay. Kendisinden bir süredir haber alınamayan 81 yaşındaki talihsiz adam evinde ölmüş halde bulundu. Talihsiz adamının gözlerinin oyulmuş olmasına ilişkin şüpheli ise herkesi çok şaşırttı.

    DHA
    İzmir'in Konak ilçesinde korkunç olay

    İzmir'in Konak ilçesinde korkunç olay. Kendisinden bir süredir haber alınamayan 81 yaşındaki talihsiz adam evinde ölmüş halde bulundu. Talihsiz adamının gözlerinin oyulmuş olmasına ilişkin şüpheli ise herkesi çok şaşırttı.

    İddiaya göre, yalnız yaşayan İbrahim Gürültülüoğulları'ndan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek, yaşlı adamın bir yakınına haber verdi.

    Bunun üzerine, Gürültülüoğulları'nın evine gelen yakını, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

    Gürültülüoğulları'nın gözlerinin oyuk olduğunu gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

    Öte yandan gözleri oyuk olarak bulunan talihsiz adamın, yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamı yitirdiği, fareler tarafından da gözlerinin oyulmuş olabileceği belirtildi.

    Gürültülüoğulları'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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    Haberler Güncel İzmir'in Konak ilçesinde korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde bulundu... Şüpheli ise çok şaşırttı