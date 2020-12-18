Ayşegül Alkan kimdir? Ayşegül Alkan neden görevden alındı?

AYŞEGÜL ALKAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi.