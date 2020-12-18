Ayşegül Alkan kimdir? Ayşegül Alkan neden görevden alındı? Hemşirelere ceza verdiği öğrenilen Alkan hakkındaki iddialar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Vatandaşlar Ayşegül Alkan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.
AYŞEGÜL ALKAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi.
AYŞEGÜL ALKAN KİMDİR?
15 Eylül 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Uzman Doktor Ayşegül Alkan, 1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1996 yılında buradan mezun olan 1997 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesinde Aneseziyoloji ve Reanimasyon bölümünde eğitim aldı, bu eğitimi de 2002'de tamamladı.
HEKİMLİK DENEYİMİ
2018-2008 Kumluca Devlet Hastanesi (Devam ediyor)
2006 -2008 Aksaray Devlet Hastanesi
2003-2006 Ardahan Devlet Hastanesi