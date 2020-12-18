Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB yarı yıl tatili tarihini açıkladı!

Ara tatil ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Bir süredir merak edilen ve açıklanması beklenen MEB yarı yıl tatili tarihini açıkladı. Peki öğrenciler sömestr tatiline ne zaman başlayacak, ikinci yarı yıl hangi tarihte başlayacak, sınavlar nasıl gerçekleştirilecek? Diğer yandan yüzyüze eğitime ne zaman dönüleceği de merak edilenler arasında yer alıyor. işte konuya dair tüm detaylar...
15 TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından, "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır." açıklaması yapıldı.
"25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak"
SINAVLAR YAPILACAK MI?
Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokullar ve liselerde bir sınav yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.
YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.
Böylece okulların ilk dönem sonuna kadar yüzyüze eğitime geçmeyeceği belli oldu. Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüzyüze eğitime geçmeyecek.