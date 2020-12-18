Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB yarı yıl tatili tarihini açıkladı!

Ara tatil ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Bir süredir merak edilen ve açıklanması beklenen MEB yarı yıl tatili tarihini açıkladı. Peki öğrenciler sömestr tatiline ne zaman başlayacak, ikinci yarı yıl hangi tarihte başlayacak, sınavlar nasıl gerçekleştirilecek? Diğer yandan yüzyüze eğitime ne zaman dönüleceği de merak edilenler arasında yer alıyor. işte konuya dair tüm detaylar...