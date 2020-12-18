18 Aralık Cuma mesajları için tıklayınız! Anlamlı dualı en güzel Cuma mesajları sözleri!

18 Aralık Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Anlamlı dualı Cuma mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her Cuma günü WhatsApp veya sosyal medyadan mesaj paylaşmak bir gelenek halini aldı. Vatandaşlar sevdiklerine ve arkadaşlarına bu anlamlı günde mesaj gönderiyor. Sizler için derlediğimiz haberden birbirinden güzel Cuma mesajlarını telefonunuza indirebilirsiniz.

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.