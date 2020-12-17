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    • 17.12.2020 11:48
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    Son dakika: Kütahya'da sahte para operasyonu

    Son dakika haberleri... Kütahya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    AA
    Kütahya'da sahte para operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye getirilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

    Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ş.A. tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta il merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 650 lira sahte banknot, tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 65 tabanca mermisi, bilgisayar ve yazıcı ele geçirilmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kütahya'da sahte para operasyonu