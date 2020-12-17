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    • 17.12.2020 13:12
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    Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede

    Kayseri'de, polisin suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

    DHA
    Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede

    Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu önceki gün silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

    'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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