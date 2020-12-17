İsmail Akkaya kimdir? Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son durum nedir?

İsmail Akkaya kimdir? İsmail Akkaya son durum nedir? Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hakkında araştırma yapılıyor. Muğla'nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi. Akkaya'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
İSMAİL AKKAYA KİMDİR?
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.
31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İSMAİL AKKAYA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.