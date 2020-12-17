4 farklı branşta 100 uzman erbaş… Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başladı! Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu yapmak isteyen gençler başvuru yollarını merak ediyor. 17-24 Aralık tarihlerinde 4 farklı branşta toplam 100 uzman erbaş alınacak. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabiliyor.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI!
Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yukarıdaki nitelikleri taşıyor olmak, Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak, Herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak şartları aranacak.
En az lise mezunu olmak,
En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,
Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliği Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/f deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)),
ALIMLAR 4 FARKLI BRANŞTA
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020/2 kapsamında uzman erbaş alımı yapacak. Alımlar aşağıdaki branşlarda yapılacak olup Görev yapılacak birimler yüzer/ kara olarak belirlendi.
Telsizci 30 Kişi,
Şoför 20 Kişi,
Topçu 40 Kişi,
Kurbağa Adam 10 Kişi,