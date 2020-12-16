YKS LGS DGS 2021 sınav takvimi! ÖSYM 2021 sınav tarihleri ne zaman olacak?

YKS LGS DGS 2021 sınavların ne zaman olacağı merak ediliyor. ÖSYM 2021 sınav tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sınavlarla ilgili hazırlık yapan vatandaşlar araştırma yapıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve iptal olan sınavların ne zaman olacağı merak ediliyor? İşte, YKS LGS DGS sınav tarihleri ile ilgili merak edilen bilgiler!
YKS LGS DGS SINAVLARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
MEB'TEN ERTELEME AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.