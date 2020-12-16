Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın o paylaşımı;





Dost ve kardeş ülke #Kazakistan'ın Bağımsızlık Gününü kutluyorum.



29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu.



Köklü tarihimizi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki işbirliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/tcoVSbmCgi — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 16, 2020