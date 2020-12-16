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    • 16.12.2020 18:21
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan '' mesajı: Her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden 'ın ""nü kutladı. Oktay, "Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

    Fuat Oktay'dan 'Kazakistan' mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın o paylaşımı;



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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Kazakistan' mesajı: Her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz