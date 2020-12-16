Vatandaş olarak bu konuda da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık birkaç saattir bu şekilde çalışıyor. Biz yetkilileri aramış olmamıza rağmen dediğimiz gibi gelip bir kimsenin ilgilenmediğini suyu kesmediğini gördük" dedi.