Abdullah Uçmak kimdir? İbrahim Tatlıses Abdullah Uçmak olayı nedir? Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Sanıklardan Abdullah Uçmak'ın "öldürmeye teşebbüse azmettirme", Yunus Ayık ve Ersin Altun'un ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu gelişmenin ardından Abdullah Uçmak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.