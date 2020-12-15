Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Cumhurbaşkanı liderliğinde birarayaa gelen Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamalara çevrildi. Aralık ayının ortaları yaşanırken yaklaşan yılbaşında sokağa çıkma yasağının yapılıp yapılmayacağının yanıtı belli oldu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında 4 gün yasak mı olacak? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca sokağa çıkma yasağına dair yayınlanan ve illere gönderilen yeni genelgenin ayrıntılarını da derledik.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.
Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.
Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:
"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.
Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."