Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 08:54
    ABONE OL

    SON DAKİKA: olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

    Son dakika haberi... 'nun yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Hangi seferler iptal oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    İDO seferleri iptal oldu!

    İstanbul Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

    İDO'nun yapılan duyuruya göre, "-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

    Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti