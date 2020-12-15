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    • 15.12.2020 14:22
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    Son dakika: Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan , güven mektubu sunan büyükelçileri nde düzenlenen törende kabul ediyor. Başkan Erdoğan'a, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı güven mektubunu sundu.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli kabuller

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    LETONYA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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